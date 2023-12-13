İskenderun\'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 23 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 23 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????????????
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