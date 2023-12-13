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İskenderun'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 23 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, firari hükümlü B.K. gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

İskenderun\'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
13.12.2023 - 18:29,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 23 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 23 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????????????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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