İskenderun\'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 23 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 23 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????????????