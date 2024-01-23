İskenderun\'da deprem mağduru esnaflara yeni iş yerleri dağıtıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde iş yerleri yıkılan esnaf için inşa edilen 30 metrekarelik yeni iş yerleri kura ile dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ilçede 27 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. İş yerleri yıkılan çok sayıda esnaf da mağdur oldu. İskenderun Kaymakamlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından eski lunaparkın bulunduğu, belediyeye ait alana 30'ar metrekarelik 110 iş yeri inşa edildi. İş yerleri, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan kura çekimi ile hak sahiplerine dağıtıldı. Burada düzenlenen teslim törenine Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Koordinatör Kaymakamlar, Miyase Demirkoparan, Ceyhan Denli, AFAD İskenderun Koordinatör Müdürü Erdoğan Hızlıca, oda başkanları ile çok sayıda esnaf katıldı.

'ALIŞVERİŞ MERKEZİ GİBİ'

Törende konuşan Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, 6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketin ardından bir an önce normalleşmek için büyük çaba içerisinde olduklarını söyledi. Tosyalı, Hem kalıcı konutlarımıza, hem iş yerini kaybedenlere iş yerlerini verebilmek için çok yerde planlamalar yapıldı. İleride problem, sorun yaşanmamasını istiyoruz. Kurası çekilecek yer İskenderun Belediyesi'ne ait olan bir yer. Adeta alışveriş merkezi gibi oldu. İnşallah güzel bir şekilde sizlerin işleri yapacağı alan oluşturduk. Hayırlı olsun dedi.

ONBİR BİN HAK SAHİBİ VAR

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise Depremde 27 bin bağımsız bölüm İskenderun'da kullanılmaz hale geldi. Hak sahibi vatandaşımız 17 bin civarında. Bunlardan çoklu mülkiyet yapısını ve müşterek mülkiyetleri elediğinizde 11 bin civarında hak sahibimiz var. TOKİ konutları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerinde dönüşüm müracaat eden çok sayıda vatandaşımız var. Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere 750 bin lira hibe, 750 bin kredi veriyoruz dedi.

VERGİ KAYDI OLANLAR ÖNCELİKLİ

Depremde iş yerini kaybeden esnafın başvurusunda vergi mükellefiyetlerinin dikkate alındığını vurgulayan Demiryürek, Vergi levhası olmayan, ruhsatı olmayan müracaatları dikkate almadık. Niye almadık Bir tarafta vergi kaydını yaptırmış, iş yeri için belediyeden ruhsatını almış, harcını ödemiş vatandaş var. Öbür tarafta vergi kaydı olmayan, ruhsatı olmayan ama fiilen dükkanı olan vatandaş var. Ben hakkaniyete dikkat etmekle hükümlüyüm. Burada vergisini veren, harcını ödeyen, odaya kaydı bulunan kişinin önceliği olmalı. Bu kuraya katılanların değerlendirmesini Buna göre yaptık. Teslim alacağınız yerin de İskenderun'a hareket getireceğini amaçlayarak projesi hazırlandı. Mini bir alışveriş merkezi, açık hava alışveriş merkezi gibi yer olmasını hayal ettik. Kurada çıkan iş yerlerini teslim alan esnaflarımızı takip edeceğiz. 10 süre içinde iş yerini açmazlar da depo olarak kullanmaya kalkarlarsa onların elinden alıp sıradaki diğer ihtiyaç sahibi olan esnafımıza vereceğiz diye konuştu.

Konuşmaların ardından esnaf, noter huzurunda kuralarını çekerek iş yerlerinin anahtarlarını teslim aldı.