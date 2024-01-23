 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskenderun'da depremzedelere 110 iş yeri kura ile dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun'da depremzedelere 110 iş yeri kura ile dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede esnafa yönelik inşa edilen 110 iş yerinin hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle tespit edildi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

İskenderun\'da depremzedelere 110 iş yeri kura ile dağıtıldı
23.01.2024 - 20:29,
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede esnafa yönelik inşa edilen 110 iş yerinin hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'ndeki belediyeye ait alanda yapımı tamamlanan 30 metrekarelik 110 iş yerinin kura çekimi, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, programda yaptığı konuşmada, esnafın taleplerini şeffaf bir şekilde değerlendirdiklerini belirterek şartları sağlayanların kura listesine alındığını ifade etti.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da depremlerin ardından normalleşme adına büyük çaba gösterdiklerini aktararak yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 110 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

Kura çekimine, Koordinatör Kaymakamlar Miyase Demirkoparan ile Ceyhun Denli, AFAD İskenderun Koordinatör Müdürü Erdoğan Hızlıca ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, AFAD, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da depremzedelere 110 iş yeri kura ile dağıtıldı - Son Dakika


21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Son Dakika
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da depremzedelere 110 iş yeri kura ile dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement