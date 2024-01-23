İskenderun\'da depremzedelere 110 iş yeri kura ile dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede esnafa yönelik inşa edilen 110 iş yerinin hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'ndeki belediyeye ait alanda yapımı tamamlanan 30 metrekarelik 110 iş yerinin kura çekimi, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, programda yaptığı konuşmada, esnafın taleplerini şeffaf bir şekilde değerlendirdiklerini belirterek şartları sağlayanların kura listesine alındığını ifade etti.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da depremlerin ardından normalleşme adına büyük çaba gösterdiklerini aktararak yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 110 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

Kura çekimine, Koordinatör Kaymakamlar Miyase Demirkoparan ile Ceyhun Denli, AFAD İskenderun Koordinatör Müdürü Erdoğan Hızlıca ve vatandaşlar katıldı.