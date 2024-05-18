İskenderun'da TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı - Son Dakika
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İskenderun'da TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

İskenderun\'da TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçilere gemilerle ilgili bilgi verildi ve TCG Gökova'ya da gezi düzenlendi.

18.05.2024 17:31
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi ve TCG Karpaz İskenderun'da iskeleye yanaştı.

Buraya demirleyen gemiler ziyarete açıldı.

Ziyaret için gelen vatandaşlara görevliler tarafından gemilerle ilgili bilgi verildi.

Daha sonra gezi teknesiyle İskenderun Körfezi'nde demirleyen TCG Gökova'ya götürülen ziyaretçiler, gemi hakkında görevlilerden bilgi aldı, fotoğraf çekildi.

Gemiler, yarın da aynı yerde 10.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı - Son Dakika
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