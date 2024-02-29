İskenderun'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskenderun'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı

İskenderun\'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 4'ü aranan toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar kapsamında 522 araç ve 81 motosiklet kontrol edildi ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, 1213 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar ve 142 captagon ele geçirildi.

29.02.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 4'ü aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptı.

Uygulamalarda, 522 araç ve 81 motosiklet incelendi, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Ekipler, 1213 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 4'ü çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında 35 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar ile 142 captagon ele geçirildi.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 17:57:49. #1.13#
SON DAKİKA: İskenderun'da yapılan asayiş uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement