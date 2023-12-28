İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden depremzedelere hediye

İSKENDERUN Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda tasarımı öğrencileri, 6 Şubat depremin vurduğu konteyner okullarda eğitim gören çocuklara eşofman ve kuklaları yılbaşı öncesi hediye ettiler.

'Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda tasarımı öğrencileri tarafından yapılan eşofman ve kuklalar dağıtımı için düzenlenen törene İskenderun koordinatör kaymakamları Miyase Demirkoparan, Ceyhun Denli, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Naciye Güneş,öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Konteyner Kent 100. Yıl ilköğretim Okulu'nda eğitim gören çocuklara etkinlikte yüz boyama yapılıp oyunlar oynandı. Ardından da öğrencilerin yaptığı eşofman ve kuklalar dağıtıldı. (DHA)