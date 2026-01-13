İSKİ'den Uyarı: "Sayaç Kutularını Kapalı Tutalım. Açıkta Olan Su Tesisatlarını Mutlaka İzole Bir Malzemeyle Koruma Altına Alalım" - Son Dakika
İSKİ'den Uyarı: "Sayaç Kutularını Kapalı Tutalım. Açıkta Olan Su Tesisatlarını Mutlaka İzole Bir Malzemeyle Koruma Altına Alalım"

13.01.2026 10:07  Güncelleme: 10:48
İSKİ Sayaç İşleri Müdürü Çetin Tatar, kış aylarında su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşları uyardı. Sayaçların yalıtım malzemeleriyle korunması ve su tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL) İSKİ Sayaç İşleri ve Tahakkuk Şube Müdürü Çetin Tatar, kış şartlarında sayaçlarda donmaya karşı "Havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donma riski artıyor. Vatandaşlarımızdan sayaçlarını açıkta bırakmamalarını, uygun yalıtım malzemeleriyle koruma altına almalarını öneriyoruz. Sayaç kutularını lütfen kapalı tutalım. Açıkta olan su tesisatlarını ve sayaçları mutlaka izole bir malzemeyle koruma altına alalım" uyarısını yaptı. Tatar, barajlardaki su seviyesine ilişkin de " İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarımızda doluluk oranları şu an itibarıyla yüzde 22 seviyelerinde. Bu yağışlarla birlikte bir nebze yükselme oldu. Mevsimsel yağışlar önemli olsa da suyun sınırsız olmadığını unutmamalıyız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza günlük yaşamlarında suyun tasarruflu kullanılmasına özen göstermeye de davet ediyorum" dedi.

İstanbul'da dün itibarıyla etkisini artıran soğuk havaya karşı önlemler alınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Sayaç İşleri ve Tahakkuk Şube Müdürü Çetin Tatar da ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, barajların son durumuna ilişkin bilgi vererek soğuk havalarda meydana gelebilecek olumsuzluklara dikkat çekti. Tatar, şunları söyledi:

"Bu yağışlarla birlikte bir nebze yükselme oldu"

"İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarımızda doluluk oranları şu an itibarıyla yüzde 22 seviyelerinde. Bu yağışlarla birlikte bir nebze yükselme oldu. Mevsimsel yağışlar önemli olsa da suyun sınırsız olmadığını unutmamalıyız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza günlük yaşamlarında suyun tasarruflu kullanılmasına özen göstermeye de davet ediyorum.

"Sayaç kutularını lütfen kapalı tutalım"

Havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donma riski artıyor. Vatandaşlarımızdan sayaçlarını açıkta bırakmamalarını, uygun yalıtım malzemeleriyle koruma altına almalarını öneriyoruz. İSKİ olarak sosyal medya hesaplarından gerekli uyarıları paylaştık. Ayrıca vatandaşlarımızın, abonelerimizin cep telefonlarına SMS gönderdik. Sayaç kutularını lütfen kapalı tutalım. Açıkta olan su tesisatlarını ve sayaçları mutlaka izole bir malzemeyle koruma altına alalım. Abonelerimizin sayaçlarının patlaması halinde herhangi bir müdahale etmeden en yakın İSKİ Şube Müdürlüklerine, Alo 185 Çağrı Merkezi'ne veya Alo 153 Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları gerekmektedir. İdaremiz patlayan sayaçların değişimini hızlıca yapacaktır ancak tedbir alınırsa sayaçların patlamasının da önüne geçmiş olacağız."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.