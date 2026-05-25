İSKİ'den Su Tasarrufu Çağrısı
İSKİ'den Su Tasarrufu Çağrısı

25.05.2026 16:43
İSKİ, baraj doluluğunun %71,72 olduğunu açıkladı ve su tasarrufu için bireyleri bilinçlendirdi.

(İSTANBUL) İSKİ Genel Müdürlüğü, barajlardaki doluluk oranının yüzde 71,72 olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından tasarruf çağrısını yineledi. Paylaşımda "Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte her damla suyun değeri artarken, su tasarrufunu günlük yaşamın parçası haline getirmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bireysel su tüketimimizi sadece yüzde 15 azaltarak bir Terkos Barajı kadar suyu birlikte kurtarabiliriz" denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından zaman zaman yapılan su tasarrufu çağrısına bir yenisi eklendi. İdare'nin sosyal medya hesabından Terkos Barajı'ndaki doluluk oranını gösteren fotoğraflar paylaşıldı ve "Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte her damla suyun değeri artarken, su tasarrufunu günlük yaşamın parçası haline getirmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bireysel su tüketimimizi sadece yüzde 15 azaltarak bir Terkos Barajı kadar suyu birlikte kurtarabiliriz" ifadesine yer verildi. Paylaşım şöyle:

"Avrupa Yakası'nın en büyük içme suyu kaynağı Terkos Barajı... Baharın renkleriyle buluşan barajlarımız, İstanbul'un yaşam kaynağı olmaya devam ediyor! İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 71,72 olarak ölçüldü. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte her damla suyun değeri artarken, su tasarrufunu günlük yaşamın parçası haline getirmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bireysel su tüketimimizi sadece yüzde 15 azaltarak bir Terkos Barajı kadar suyu birlikte kurtarabiliriz"

TASARRUF YÖNTEMLERİ

Paylaşımda su tasarrufu için pratik yöntemlere de yer verildi. O yöntemler şöyle:

"Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın"

"Damlatan muslukları tamir ettirin"

"Muslukların altında bulunan vanaları kısın veya musluk başlıklarına perlatör taktırın"

"Sızdıran rezervuarın günde 700 litreye kadar su harcayabileceğini unutmayın"

"Rezervuarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin"

"Banyoda geçirdiğiniz süreyi kısaltın"

"Duş esnasında suyu açık bırakmayın"

"Kişisel temizlik esnasında musluğu açık bırakmayın"

"Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirin"

"Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın"

"Bulaşıklarınızı makinada yıkayın"

"Sebze ve meyvelerinizi bir kap içerisinde yıkayın"

"Arıtma cihazı kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın"

"Sulama yapıyorsanız buna sabah ya da akşam saatlerinde yapın"

"Arabalarınızı kova ve fırça yardımı ile yıkayın"

"Halılarınızı yıkamak yerine silmeyi tercih edin"

"Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin"

"Tükettiğiniz her şeyin üretiminde su kullanıldığını unutmayın"

"İSKİ Dijital Fatura uygulamasına geçin"

"Tasarrufu alışkanlık haline getirin"

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

