İskİ'den Yağmur Suyu Tüneli Projesi Başladı

18.08.2025 13:42
Şişli-Beşiktaş bölgeleri için yağmur suyu tüneli kazı çalışmaları İSKİ tarafından başlatıldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından projelendirilen Şişli- Beşiktaş İlçeleri Ihlamurdere Havzası Dolmabahçe Yağmur Suyu Tüneli için kazı çalışmalarına başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Şişli ve Beşiktaş'ın İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden, tarihin ve kültürün köklü merkezlerinden olduğunu söyledi.

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Bakırköy gibi ilçelerin altyapısının yıllardır göz ardı edildiğini belirten Aslan, ileri teknolojiye sahip tünel kazısıyla başlayan proje kapsamında yağmur sonrası oluşan su taşkınlarının önüne geçileceğini belirtti.

Şehrin gerçek gücünün görünmeyen ama hayat kurtaran altyapısında olduğunu vurgulayan Aslan, kazı çalışmalarının hızla tamamlanacağının altını çizdi.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman da projenin gelecekte çocukların daha güvenli ve daha sağlıklı bir kentte yaşamaları için önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Şişman, İstanbul'un afetlere dirençli hale gelebilmesi için altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi gerektiğine işaret etti.

Yağmur suları, İstanbul Boğazı'na iletilecek

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan da Beşiktaş ve Şişli'deki yağmur suyu kanallarının atık su hatlarına bağlı olduğunu, bu durumun atık su tesislerindeki yükü arttırdığını ifade etti.

Bunun bazı noktalarda taşkınlara yol açtığını anlatan Doğan, sorunu kökten çözmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini, toplanan yağmur sularını İstanbul Boğazı'na ileterek taşkınları önleyeceklerini söyledi.

Doğan, 660 milyon liraya mal olan proje kapsamındaki yağmur suyu tünelinin 3 bin 200 milimetre iç çap ve 1720 metre uzunluğa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Aslan ile beraberindekiler, konuşmaların ardından kazı çalışmalarına başlanan alanda inceleme yaptı.

Kaynak: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, istanbul, Beşiktaş, Belediye, Politika, Güncel, Çevre, Şişli, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

