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İŞKUR Müdürü ve İl Gençlik ve Spor Müdürü, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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İŞKUR Müdürü ve İl Gençlik ve Spor Müdürü, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Tekirdağ'da İŞKUR Müdürü Yaşar Esen ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. İŞKUR Müdürü Esen, 5 farklı kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve 'Deprem: Umut' kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın 'Depremzede bebekler' fotoğrafını seçti. İl Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün ise 5 kategoride sunulan fotoğrafları inceledi ve 'Deprem: Umut' kategorisinde Aydın Arik'in 'Ha gayret' fotoğrafına oy verdi.

İŞKUR Müdürü ve İl Gençlik ve Spor Müdürü, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
26.01.2024 - 09:33,  Güncelleme: 09:36
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Tekirdağ'da İŞKUR Müdürü Yaşar Esen ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

İŞKUR Müdürü Esen, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" isimli fotoğrafını seçen Esen, " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'ın "Anneye bakış" adlı fotoğrafını oyladı.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Dumankent", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" adlı fotoğraflarını seçen Esen, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün de Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafına oy veren Üzgün, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Çaba" isimli fotoğrafını oyladı.

Üzgün, "Çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Haber" kategorisinde Mustafa Kula'nın " Filistin'e destek", "Spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İŞKUR Müdürü ve İl Gençlik ve Spor Müdürü, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika


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