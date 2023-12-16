İslahiye\'de "Çocuk Yaşam Merkezi" açılışı yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Murat Sural Konteyner Kent alanında "Çocuk Yaşam Merkezi"nin açılışı yapıldı.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, Japan Platform ile Japan Int'l Support Program işbirliğinde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Murat Sural Konteyner Kent'te "Çocuk Yaşam Merkezi"nin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Aksoy, açılışını yaptıkları merkezin önemli olduğunu söyledi.

Bülbülzade Vakfı İslahiye Koordinatörü Zemzem Çetin de depremlerden sonraki 1 yılın ilk gün ki kadar önemli olduğunu belirtti.

Daha sonra merkezin açılış kurdelesi kesildi.