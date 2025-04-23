Gaziantep'in İslahiye ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan ilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 27 AYC 324 plakalı otomobil İsmetpaşa Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Kazada 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Otomobil Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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