İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın 15. Genel Konferansı Konya'da gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın 15. Genel Konferansı Konya'da gerçekleştirildi

İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı\'nın 15. Genel Konferansı Konya\'da gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen konferans, şehirlerin geçmişin mirasıyla geleceğin vizyonunu buluşturan kutlu ve özel mekanlar olduğunu vurguladı. Konya'nın insanlığın en eski medeniyetlerinin yaşadığı bir şehir olduğu belirtildi. Konferansta Filistin'deki saldırılar ve zulüm konuşuldu ve Filistin'in BM'de tam üyeliğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

15.05.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın (OICC) 15. Genel Konferansı Konya'da gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kentin tanıtıldığı sinevizyon gösterimiyle başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 57 İslam ülkesinden 187 üyesi bulunan OICC'nin konferansında, şehirlerin, geçmişin mirasıyla geleceğin vizyonunu buluşturan, insana hizmet etmeyi amaçlayan kutlu ve özel mekanlar olduğunu söyledi.

İslam dünyasının birbirinden kıymetli şehirlerinin temsilcilerini ağırlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Altay, "Şehirlerimizi ve toplumlarımızı daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve daha huzurlu yarınlara taşımak için bir araya geldik. Bizler, şehirlerimizin sadece fiziksel yapılarıyla değil, manevi ve kültürel değerleri ile de birbirine bağlı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Altay, bu bağları daha da güçlendirmek ve ortak değerler etrafında yeni iş birlikleri geliştirmek için bu konferansı önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Geleceği şekillendirmek için daha fazla işbirliği ve dayanışmanın önemine değinen Altay, şunları kaydetti:

"Bugün Filistin başta olmak üzere, coğrafyamızın birçok noktasında hakim olan savaşlar, acılar, kan ve gözyaşını dindirmek ancak bu birlik ve beraberliği yeniden dizayn etmekle mümkündür. Başkanlığını yürüttüğüm Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında da coğrafyamızın yaşadığı acıları dindirmek için sesimizi dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Müslümanlar olarak hakkın yanında durmak, gerçek anlamda, samimi anlamda Allah'ın ipine sarılmak, kurtuluşumuz için tek çıkar yoldur. ya bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız, ya da bir ömür boyu kalbimizde ağır bir pişmanlık yüküyle yaşamak zorunda kalacağız."

"Filistin'in BM'de tam üyeliğinin kabul edilmesi gerekmektedir"

İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) Genel Sekreteri Ömer Abdullah Kadı ise Konya'nın insanlığın en eski medeniyetlerinin yaşadığı bir şehir olduğunu dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a teşekkür eden Kadı, "Onun çabaları, bu konferansların devam etmesini sağlamıştır. Daha önceki konferanslarda ev sahipliği yapan ülkelere de teşekkür ediyorum. Bu teşkilat, kurulduğundan beri 44 yıldır sürdürülebilir kalkınma meselelerinin güçlenmesi, aynı zamanda İslam başkentleri ve şehirlerinin kimliğini korumak için çalışıyor." diye konuştu.

Kadı, Gazze'deki insanlara karşı toplu katliamlar gerçekleştirildiğini, bu katliamların siyonist güçler tarafından yapıldığını anlattı.

Saldırıların ve zulmün devam ettiğini aktaran Kadı, "Hastanelerin, evlerin, camilerin ve barınma yerlerinin yıkılmasına neden olan saldırılar, alt yapıları ve iletişim araçlarına zarar vermektedir. Bu saldırıların hemen durdurulması, Filistin'in BM'de tam üyeliğinin kabul edilmesi, yardım çalışmalarının ve yeniden imarın başlaması gerekmektedir." diye konuştu.

Bu meselelerin çözüme kavuşturulmasının zor olmadığını anlatan Kadı, Filistin'in yeniden imarı konusunda Konya'nın vereceği desteğe hep birlikte katılmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 11. OICC Ödülleri'nin takdimi gerçekleştirildi. Program, genel konferansın 1. oturumuyla devam etti.???????

Kaynak: AA

Kültür, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın 15. Genel Konferansı Konya'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:06:58. #1.13#
SON DAKİKA: İslam Şehirleri ve Başkentleri Teşkilatı'nın 15. Genel Konferansı Konya'da gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement