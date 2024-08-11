İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Et-Tabiin Okulu'ndaki saldırıda silahlı kişilerin bulunmadığını iddia etti

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İslami Cihad Hareketi, İsrail'in 10 Ağustos'ta sabah namazında düzenlediği hava saldırısıyla en az 100 kişiyi öldürdüğü Et-Tabiin Okulu'nda silahlı kişilerin olduğu iddiasını reddetti.

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada, dün yerinden edilen sivillerin sığındığı Tabiin Okulu'nda "korkunç katliam" işleyen İsrail'in, burada silahlı kişilerin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in yaydığı yalanların kafa karışıklığı yaratmak ve hesap vermekten kaçmak amaçlı olduğu ve bu arada mümkün olduğu kadar çok kişiyi öldürmek hedefiyle Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürdüğü" vurgulandı.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını aktarmıştı. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği ifade edilmişti.

İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad üyesi olduklarını ve dünkü okul saldırısında öldürdüklerini iddia ettiği 19 kişinin isimleri ile fotoğraflarının yer aldığı bir liste yayımlamıştı.

İsrail'in yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda öldürüldüklerini öne sürdüğü 2 Filistinlinin daha önce yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada da "İsrail ordusunun Derec Mahallesi'ndeki katliamında şehit olanların Hamas ve İslami Cihad üyesi oldukları yönündeki söylemi yanıltıcı ve yanlıştır. İşgal ordusunun iddialarının hiçbir gerçekliği yoktur ve yalandır." ifadelerine yer verilmişti.

Katliamda öldürülenler arasında tek bir silahlı kişinin bile bulunmadığı belirtilen açıklamada, öldürülenler arasında çocuklar, memurlar, din adamları, üniversite profesörleri ve akademisyenlerin olduğu kaydedilmişti.