İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Et-Tabiin Okulu'ndaki saldırıda silahlı kişilerin bulunmadığını iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Et-Tabiin Okulu'ndaki saldırıda silahlı kişilerin bulunmadığını iddia etti

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in 10 Ağustos'ta Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin öldüğü iddiasını reddetti. Yapılan açıklamada, İsrail'in burada silahlı kişilerin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve yaydığı yalanların Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürmek amacıyla olduğu vurgulandı. Hamas da İsrail'in iddialarının yanıltıcı ve yanlış olduğunu belirtti.

11.08.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in 10 Ağustos'ta sabah namazında düzenlediği hava saldırısıyla en az 100 kişiyi öldürdüğü Et-Tabiin Okulu'nda silahlı kişilerin olduğu iddiasını reddetti.

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada, dün yerinden edilen sivillerin sığındığı Tabiin Okulu'nda "korkunç katliam" işleyen İsrail'in, burada silahlı kişilerin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in yaydığı yalanların kafa karışıklığı yaratmak ve hesap vermekten kaçmak amaçlı olduğu ve bu arada mümkün olduğu kadar çok kişiyi öldürmek hedefiyle Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürdüğü" vurgulandı.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını aktarmıştı. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği ifade edilmişti.

İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad üyesi olduklarını ve dünkü okul saldırısında öldürdüklerini iddia ettiği 19 kişinin isimleri ile fotoğraflarının yer aldığı bir liste yayımlamıştı.

İsrail'in yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda öldürüldüklerini öne sürdüğü 2 Filistinlinin daha önce yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada da "İsrail ordusunun Derec Mahallesi'ndeki katliamında şehit olanların Hamas ve İslami Cihad üyesi oldukları yönündeki söylemi yanıltıcı ve yanlıştır. İşgal ordusunun iddialarının hiçbir gerçekliği yoktur ve yalandır." ifadelerine yer verilmişti.

Katliamda öldürülenler arasında tek bir silahlı kişinin bile bulunmadığı belirtilen açıklamada, öldürülenler arasında çocuklar, memurlar, din adamları, üniversite profesörleri ve akademisyenlerin olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Et-Tabiin Okulu'ndaki saldırıda silahlı kişilerin bulunmadığını iddia etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
00:15 Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu İçki ve sakinleştirici satışları patladı Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu! İçki ve sakinleştirici satışları patladı
15:49 Yeni transfer kafilede yok Beşiktaş’ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
15:37 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi
15:04 Yarışmadığı halde Olimpiyatlar’a damga vurdu Güzel olduğu kadar da mütevazi Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi
14:45 Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
14:31 YouTube’un eski CEO’su ve Google’ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 17:22:47. #1.11#
SON DAKİKA: İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Et-Tabiin Okulu'ndaki saldırıda silahlı kişilerin bulunmadığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement