İslami Cihad Hareketi: İsrail'in Refah saldırısı soykırım kapsamında gerçekleştirilen korkunç bir katliam - Son Dakika
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İslami Cihad Hareketi: İsrail'in Refah saldırısı soykırım kapsamında gerçekleştirilen korkunç bir katliam

İslami Cihad Hareketi: İsrail\'in Refah saldırısı soykırım kapsamında gerçekleştirilen korkunç bir katliam

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırının soykırım kapsamında gerçekleştirilen korkunç bir katliam olduğunu belirtti. Refah'ta 100'den fazla kişinin öldürüldüğü saldırılara tepki gösteren İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Filistin halkına karşı imha savaşına devam ettiğini ifade etti. İsrail'in uluslararası kararları hiçe saydığını kanıtlayan saldırılar sonucunda yüzlerce yaralı hastanelere kaldırıldı. İsrail ise saldırıları, Refah kentindeki iki İsrailli esiri kurtarmak için düzenlediklerini savundu.

12.02.2024 16:43
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İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine gece saatlerinde düzenlediği saldırının "soykırım kapsamında gerçekleştirilen korkunç bir katliam" olduğunu belirtti.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'ta 100'den fazla kişinin öldürüldüğü İsrail saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Suç işlemekte ısrar eden düşman, dün gece Refah şehrinde korkunç bir katliam gerçekleştirerek Filistin halkına karşı imha savaşına devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Filistin halkına yönelik saldırılarında ısrar eden İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararlarını, BM kararlarını ve uluslararası toplumu hiçe saydığını bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenledikleri yoğun hava saldırılarının nedeninin kentteki iki İsrailli esiri kurtarmak olduğunu savunmuştu.

İsrail özel kuvvetlerinin alınan istihbarat üzerine yerel saatle 02.00'de Refah kent merkezinde bir binaya baskın düzenlediğini belirten Hagari, esirlerin tutulduğu ve çevre binalardaki Hamas'a bağlı savaşçılarla şiddetli çatışmalar yaşandığını, hava kuvvetlerinin de bu sırada binanın çevresine yoğun hava saldırıları düzenlediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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