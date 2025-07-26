İslami Dayanışma: Gazze İçin Ses Verdi

İslami Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve gıdaya erişimi engellemesini protesto etti.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin avlusunda toplanan gruptakiler, ellerindeki Filistin bayrakları ve "Gazze'de hastane ve ilaç yok, katliam var, Gazze'de ekmek, dünyada utanma kalmadı." yazılı pankartla yürüyüşe geçti.

Yürüyüş boyunca İsrail ve ABD aleyhine slogan atan gruptakiler, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze'de yaşanan açlığa dikkati çekmek için kaşıklarla boş tencerelere vurdu.

Platform adına açıklama yapan Halim Ayyıldız, 7 Ekim'den bu yana siyonist işgalcilerin Gazze halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını her geçen gün artırdığını söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm halkı açlık, susuzluk ve bombalarla teslim almaya çalıştığını vurgulayan Ayyıldız, İsrail'in, arkasına aldığı küresel şer ittifaklarıyla iki yıla yakın bir süredir başta Gazze olmak üzere tüm Filistin topraklarında zulmün her türlüsünü icra ettiğini kaydetti.

Ayyıldız, buna rağmen Gazzelilerin teslim olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gazzeliler kararlılık, onur ve imanlarıyla direnmeye devam etmektedir. İşgalci İsrail, ağır bombardımanlar, abluka ve insani yardım engellemeleri yoluyla halkı yıldırmaya çalışmaktadır. Açlık ve susuzluktan kaynaklı ölümler her geçen gün artmaktadır. Yardım almak için toplanan sivil halk, hedef alınarak katledilmektedir. Bu, modern çağın en ağır insanlık suçudur. Ne yazık ki uluslararası toplumun büyük bölümü bu vahşeti sadece seyretmekte, kimi zaman da kuru bir kınamayla geçiştirmektedir. Bu tavır, Batı merkezli küresel düzenin samimiyetsizliğini ve ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.