Samsunspor taraftarının hayatını kaybettiği olaya dair yeni bir görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor- Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, dün Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre işletme sahibi, taraftarları lokantaya almak istemedi. Bu nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

SAMSUNSPOR TARAFTARI HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ile kardeşi R.Ç. silahlı saldırıda yaralandı. Olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınırken, olay sonrası Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Çapkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi R.Ç.'nin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ait saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, taraftarlar ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü, yaşanan kavganın ardından ise Samsunspor taraftarlarından ikisinin yere yığıldığı görülüyor.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan iş yeri sahibi Emrah Tok, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı.