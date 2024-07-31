İsmail Haniye için Ankara'da dua okundu, İsrail protesto edildi

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O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti

(ANKARA)- İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde dua okundu, İsrail protesto edildi. Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3 Ağustos'ta 81 ilde yürüyüş düzenleyeceklerini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde dua okundu. İkindi namazının ardından bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi:

"Bugün insanlık bir imtihanda. Siyonist katil sürüsüne karşı dünyanın her yerinde haysiyetli, onurlu insanlar meydanlarda. Dili, dini, mezhebi farklı ama insanlık ortak paydasında insanlar dünyanın her yerinde soykırıma karşı direniyor. Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı sonrası duamızı yükselteceğiz. 3 Ağustos Cumartesi günü 81 ilde akşam namazının ardından meydanlarda yürüyüş yapacağız. Türkiye'den uluslararası alana Gazzeli kardeşlerimizin sesini yükselteceğiz."