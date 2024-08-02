İsmail Haniye\'nin İran\'da Suikasta Uğraması Uluslararası Yasaların İhlalidir

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(ANKARA) - Barolardan yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'da kaldığı konuta yapılan saldırı sonucu koruma görevlisiyle birlikte katledilmiştir. İsrail'in gerçekleştirdiği belirtilen saldırı ve suikast, uluslararası yasaların ve sözleşmelerin açık ihlali niteliğindedir" denildi.

Uluslararası toplumu bir kez daha göreve davet eden barolar, "İsmail Haniye'nin İran'da bulunduğu esnada suikast sonucu katledilmesi, şüphesiz Orta Doğu'da yeni bir gerilim ve istikrarsızlığı hedeflemenin yanı sıra Gazze'de devam eden insanlık dramını tüm bölgeye yayma potansiyelini ve endişesini de barındırmaktadır" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan 65 baronun ortak açıklamanın devamı şu şekilde:

"Gazze'de devam eden saldırılar ve yaşanan insanlık dramına; uluslararası toplumun ve devletlerin sessizliği, bu ve benzeri suikast ve saldırılara maalesef zemin sunmaktadır. Aşağıda imzası bulunan barolar olarak, bu suikasti şiddetle kınıyor, uluslararası toplumu ve aktörleri bir kez daha insancıl hukukun gereği olarak Gazze'de devam eden saldırı ve çatışmaları durdurma konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."