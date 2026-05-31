31.05.2026 19:12
Prof. Dr. İsmail Kır, geçirdiği kazada hayatını kaybederek gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Burdur'un Bucak ilçesi Isparta- Antalya kara yolunda dün akşam meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kır, son yolculuğuna uğurlandı. Isparta merkez Halıkent Cami'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen törene Kır'ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra akademisyenler ile siyasiler katıldı. Cenaze namazı öncesi cemaatten helallik istendi. Bu esnada oğlu Alperen Kır, gözyaşlarını tutamadı. Namazının ardından Prof. Dr. İsmail Kır'ın cenazesi, Halife Sultan Mezarlığı'na getirilerek, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan Prof. Dr. İsmail Kır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili SDÜ Rektörlüğü bir taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajında, "Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esengül Kır'ın eşi, Teknoloji Transfer Ofisi'nde görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. Alperen Kır'ın babası ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kır vefat etmiştir. Aramızdan erken ayrılışının derin üzüntüsünü yaşadığımız hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: DHA

