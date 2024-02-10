İspanya\'da Çiftçilerin Eylemleri Beşinci Gününde Devam Ediyor

İspanya'da eylemlerinde beşinci gününü dolduran çiftçiler, başkent Madrid'e girmeden ülkenin farklı yerlerinde trafiği kapattı.
Çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemlerini bugün Murcia, Zaragoza, Badajoz, Granada, Logrono, Burgos, Alicante, Valladolid ve Valensiya kentleri çevresinde yoğunlaştırdı.
Geçmiş günlere nazaran daha sakin geçen protestolarda küçük çaplı olaylar dışında ciddi bir şey yaşanmadı.
Aşırı sağcı grupların desteklediği "6 Şubat Platformu" adlı grubun, "Madrid'i kuşatma, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisinin binasına gitme" çağrıları ise karşılık bulmadı.
Madrid'deki Civitas Metropolitano Stadı çevresinde sadece 250 kişilik bir grubun gösteri yaptığı görüldü.
Çiftçiler, İspanya sinemasının en büyük etkinliği olan ve bu akşam Valladolid kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak Goya Sinema Ödülleri galasını da engelleme tehdidinde bulunmuştu.
Polis, Madrid ve Valladolid'de her türlü ihtimale karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.
İspanya'da 6 Şubat'ta başlayan ve izinsiz devam eden protestolardan dolayı şimdiye kadar 31 kişi gözaltına alınırken, 6 bine yakın idari veya trafik cezası kesildiği ve 8 bin 400 göstericinin de kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.
İspanya Taşımacılar Konfederasyonu (CETM), çiftçilerin yol kapatma eyleminden 75 binden fazla kamyonun etkilendiğini ve bunun sektöre günlük zararının 35 milyon avroyu bulduğunu savunuyor.
İspanya'da, hükümetin destek vaatlerine rağmen protestolarını sürdürme kararı alan çiftçiler, AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini ve çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini talep ediyor.
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