İspanya Dışişleri Bakanı: Ateşkes için çalışacağız

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin devletini resmi olarak tanımalarının ardından, bundan sonraki öncelikli adımlarının "ateşkesin sağlanması için çalışmak" olduğunu söyledi.

Albares, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"İspanya'nın bugün itibarıyla bulunduğu yer, dünyadaki çoğunluğun arasına dahil olmaktır. İspanya, tarihin doğru tarafında yer almıştır. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısı bugün 146'ya çıkmıştır. Bunların 8'i de AB ülkesidir." diyen Albares, Slovenya'nın da yakın zamanda Filistin devletini tanıyacağını ve ne kadar çok ülke bunu yaparsa barışa ulaşmanın o kadar yakın olacağını ifade etti.

Albares, bundan sonraki süreç için ise "Öncelik ateşkes. Bu olmadan adım atmak imkansız. Ateşkes sağlanmadan kimse parmağını kımıldatmıyor. Barış ve iki devletli çözümü konuşmamız için ateşkes sağlanmalıdır." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı'na "gündemi çarpıtma" suçlaması

Bakan Albares, Orta Doğu'da barış için tek yolun iki devletli çözüm olduğunu, bu nedenle Filistin devletini tanıdıklarını vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, X hesabından, İspanya, İrlanda ve Norveç'i hedef alan açıklamalarını sert bir dille eleştiren Albares, "İsrail Dışişleri Bakanı, yalan, rezil, provokatör ve gündemi çarpıtmaya çalışan mesajlar atıyor. İrlanda ve Norveç ile birlikte koordinasyonlu, sakin ve kararlı bir şekilde uygun zaman geldiğinde gereken ortak cevabı vereceğiz." diye konuştu.

"Bu saldırılar bizi korkutamaz ve yolumdan saptırtamaz. Provokasyonlara düşmeyeceğiz." ifadesini kullanan Albares, Katz'ın stratejisinin farkında olduğunu, barış, ateşkes ve iki devletli çözümün konuşulması gerekirken, sosyal medyayla suni gündemler yaratmaya çalıştığını kaydetti.

Albares ayrıca Uluslararası Adalet Divanının, Refah'a yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e karşı aldığı tedbir kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu, bunun takibinin AB tarafından da yapıldığını ve İspanya olarak buna destek verdiklerini yineledi.

İspanya Dışişleri Bakanı, "İsrail, Refah'taki saldırılarının durdurulmasına ilişkin mahkemenin verdiği kararı çiğnemeye devam ederse AB de gerekli önlemleri alacaktır." dedi.

Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Filistin dışişleri bakanları yarın Madrid'e geliyor

Yarın Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Filistin dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin Madrid'e gelerek Başbakan Pedro Sanchez ile görüşeceğini, ardından Dışişleri Bakanlığı binasında hep birlikte toplantı yapacaklarını açıklayan Albares, bu ziyaretin amacının, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararına destek verilmesi ve bundan sonra yapılacaklara ilişkin kararlar alınması olduğunu söyledi.

"Barış ve istikrar Arap ülkelerinin büyük çıkarınadır." diyen Albares, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin ise 3 Haziran'da Madrid'e geleceğini duyurdu.