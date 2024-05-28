İspanya, Filistin Devletini Resmen Tanıdı - Son Dakika
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İspanya, Filistin Devletini Resmen Tanıdı

İspanya, Filistin Devletini Resmen Tanıdı

İspanya sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onayladı. Karar, barışa katkı sağlamayı hedefliyor. İspanya, Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katılan 146. ülke oldu. Dışişleri Bakanı, iki devletli çözümün tek yol olduğunu vurguladı. İspanya Başbakanı ise Filistin devletinin tanınmasının tarihi bir karar olduğunu belirtti.

28.05.2024 13:57
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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onayladı.

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararının onaylandığını belirterek, "Özel bir Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Tarihi bir bir karar ve tek bir hedefi var. O da barışa katkı sağlamak." dedi.

İspanya'nın, İrlanda ve Norveç'in eş zamanlı kararıyla Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Alegria, "İspanya dönüm noktası olan, tarihi bir karar alarak, bu zamana kadar 143 olan Filistin devletini tanıyan ülkelerin arasına eklenmiştir. Bu, İspanya'nın, adalet, tutarlılık ve barış vaadiyle bağdaşan bir kararıdır." diye konuştu.

"İki devletli çözüm tek yoldur ve buna alternatif yok"

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise "Filistin devletinin tanınmasının zamanı gelmiştir. Daha fazla masumun öldürülmesine izin veremeyiz. Barış için tek yoldur ve bugün bunun yürüyüşü başlamıştır. Bugün alınan karar bir dönüm noktası olacaktır." açıklamasında bulundu.

Albares, İsrail ve Filistin arasındaki problemin "tarihin en uzun ve çözümsüz sorunu" olduğunu ancak artık bunu çözmenin zamanının geldiğini vurgulayarak, "İsrail halkı gibi Filistin halkı da aynı umuda, barışa, güvenliğe sahip olmalıdır. Bu her iki halk için de aynıdır." ifadelerini kullandı.

İrlanda ve Norveç ile birlikte İspanya'nın eş zamanlı kararıyla Filistin devletini tanıyan ülke sayısının 146'ya çıktığını belirten Albares, şunları kaydetti:

"Buna en kısa zamanda, perşembe günü Slovenya da eklenecek. Hiç şüphe yok ki daha fazla ülke de buna katılacaktır. Mükemmel bir şekilde biliyoruz ki, iki devletli çözüm tek yoldur ve buna alternatif yok. Bu yolda yürümek için Bakanlar Kurulu, Filistin devletini tanıma kararını aldı."

"Filistin'in tanınması tarihi bir karar"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada, İspanya'nın, " Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu belirtmişti.

"Filistin devletinin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır." ifadesini kullanan Sanchez, "İspanya, bu şekilde Filistin'i dünyada tanıyan 140'tan fazla ülkenin yanına eklenecek. Filistin'in tanınması tarihi bir karar ve tek hedefi İsrail ve Filistin arasındaki barışın sağlanmasına katkı sağlamaktır." demişti.

Filistin devletinin tanınmasının "uygulanabilir" olması gerektiğinin altını çizen Sanchez, "Gazze ve Batı Şeria aynı Filistin yönetimi altında, aralarında bir koridorla birleşmeli ve Doğu Kudüs başkenti olmalıdır. Filistin ulusal yönetimi altında birleşmelidir." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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