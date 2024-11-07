İspanya, İsrail'e Silah Taşıyan Gemilere İzin Vermedi - Son Dakika
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İspanya, İsrail'e Silah Taşıyan Gemilere İzin Vermedi

İspanya, İsrail'e silah taşıdığı düşünülen iki geminin limanlarına demirlemesine yasak getirdi.

07.11.2024 17:47
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İspanya hükümeti, İsrail'e silah ve askeri malzeme taşıdığı tahmin edilen iki geminin İspanya limanlarına demirlemesine izin vermedi.

İspanya'da azınlık hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından milletvekili ve Birleşik Sol (IU) partisinin lideri Enrique Santiago'nun 5 Kasım'da Savcılığa yaptığı suç başvurusundan sonra harekete geçen İspanya hükümeti, ABD'nin New York kentindeki limandan yola çıkan ve İsrail'e teslim edilmek üzere silah ve askeri malzeme yüklü olduğu öne sürülen iki geminin İspanya sularında durmasını yasakladı.

İspanyol basınına yansıyan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca da doğrulanan haberlerde, "Maersk Denver" ve Maersk Seletar" adlı gemilerin 31 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinde New York'tan hareket ettikleri ve 9 ve 15 Ekim tarihlerinde İspanya'nın güneyindeki Algeciras limanında demirleme talebinde bulundukları belirtildi.

Haberlerde, İspanya hükümeti yetkililerinin "Bu gemiler İspanya'da durmayacak." ifadesine yer verildi.

İspanya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah ve askeri malzeme satışının durdurulduğunu savunuyor.

Öte yandan, IU lideri Santiago, Savcılığa yaptığı suç duyurusunda, "Progressive International" ve "Palestian Youth Movement" adlı örgütlerin sunduğu rapora göre, son 1 yılda ABD'den hareket eden ve İsrail'e silah ve askeri malzeme taşıyan en az 1185 geminin İspanya sularından geçtiğini belirtti.

İsrail'e silah ve askeri malzeme gönderilmesinin ve bunların geçişine izin verilmesinin İsrail'in Filistin'deki soykırımına suç ortaklığı olduğunu ve İsrail'e silah sevkiyatında her türlü işbirliğinin ortadan kaldırılması yönündeki anlaşmaları ihlal ettiğini kaydeden Santiago, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in yanıtlaması için bununla ilgili yazılı soru önergesi verdiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya, İsrail'e Silah Taşıyan Gemilere İzin Vermedi - Son Dakika

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