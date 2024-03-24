İspanya, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararını kınadı - Son Dakika
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İspanya, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararını kınadı

İspanya koalisyon hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgeleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak kararını şiddetle kınadı. İspanya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka aykırı olan bu kararın bölgesel gerilimi artırdığını ve barış çabalarını karmaşıklaştırdığını belirtti.

24.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:45
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İspanya'da koalisyon hükümeti, İsrail'in son olarak aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak kararını şiddetle kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Hükümet, İsrail Bakanı Bezalel Smotrich'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki arazilere el konulmasına ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

"Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu duyuru, bölgesel gerilimi artırıyor ve ateşkese yönelik uluslararası çabaları karmaşıklaştırıyor" denilen açıklamada, Filistin'in işgal altındaki topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin, uluslararası hukukun ihlali olduğu ve barışın önünde engel teşkil ettiği vurgulandı.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi" olduğu iddiasıyla el koyduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararını kınadı - Son Dakika

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