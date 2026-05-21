İspanya ve Polonya'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya ve Polonya'dan İsrail'e Tepki

21.05.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya ve Polonya, Gazze'ye giden aktivistlerin İsrail tarafından alıkonulmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - İspanya ve Polonya, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesine tepki gösterdi. Madrid yönetimi, gözaltına alınan 44 aktivistin Türkiye üzerinden İspanya'ya gönderilmesinin beklendiğini açıklarken; her iki ülke de vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katılan 44 aktivistin İsrail tarafından sınır dışı edilerek Türkiye üzerinden İspanya'ya gönderilmesinin beklendiğini açıkladı. Aktivistlerin TSİ 16.00'da kalkacak uçuşla gönderileceği belirtildi.

İspanya, aktivistlerin bu hafta başında İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulmasını hukuka aykırı olarak nitelendirerek kınadı ve vatandaşlarının derhal serbest bırakılması ile güvenli şekilde geri dönmesini talep etti.

Madrid yönetimi ayrıca, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından gözaltındaki aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığını gösteren görüntülerin paylaşılması sonrası İsrail'in maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İspanya, görüntüleri "dehşet verici" ve "aşağılayıcı" olarak değerlendirdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin alıkonulması nedeniyle İsrail'in maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.

Sikorski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Polonya vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve uluslararası standartlara uygun şekilde muamele görmelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardım misyonunun organizatörleri, filoda iki Polonya vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya ve Polonya'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:44:45. #.0.4#
SON DAKİKA: İspanya ve Polonya'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.