İspanya, Venezuela'ya Arama Kurtarma Ekibi Gönderdi - Son Dakika
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İspanya, Venezuela'ya Arama Kurtarma Ekibi Gönderdi

İspanya, Venezuela\'ya Arama Kurtarma Ekibi Gönderdi
26.06.2026 09:44
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İspanya, Venezuela'daki depremler sonrası kurtarma çalışmaları için 54 kişilik ekip yolladı.

MADRİD, 26 Haziran (Xinhua) -- İspanya Savunma Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen ve büyük çaplı yıkıma ve can kaybına yol açan iki şiddetli depremin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Askeri Acil Durum Birimi'nden 54 kişilik bir ekibi afet bölgesine gönderme kararı aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, perşembe günü yerel saatle 21.00'de Madrid yakınlarındaki Torrejon Hava Üssü'nden yola çıkan personel, 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin yaşandığı ve on binlerce kişiden hala haber alınamayan bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

İspanyol destek ekibiyle birlikte "doğal afetlerde ve göçüklerde arama, yer tespiti ve kurtarma konusunda gelişmiş yeteneklere sahip" arama kurtarma köpeklerinin de bölgeye gönderildiği belirtildi. İspanya, Venezuela'ya kurtarma ekipmanı ve acil durum malzemeleri de gönderecek.

Ekip yola çıkmadan önce sosyal medya üzerinden açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile yaptığı görüşmede Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Venezuela'da bulunan 68 İspanyol vatandaşının henüz konsolosluk birimleriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

İspanya genelindeki itfaiye teşkilatlarına bağlı çok sayıda arama kurtarma ekibi de önümüzdeki saatlerde Venezuela'ya gitmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İspanya, Venezuela'ya Arama Kurtarma Ekibi Gönderdi - Son Dakika

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