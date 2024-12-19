İspanyol Partilerden Sanchez'e Filistin Çağrısı

Güncel

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve hükümete dışarıdan destek veren dört siyasi parti, Başbakan Pedro Sanchez'e hitaben yaptıkları yazılı çağrıda, " Filistin'deki imhanın durdurulması için İsrail'e karşı somut ve güçlü eylemlerde bulunmasını" istedi.

Sumar, Podemos, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu ve Galiçya Milliyetçi Bloku (BNG) siyasi partileri, İsrail'e karşı baskı uygulaması için Başbakan Sanchez'e yazılı bir metin iletti.

İspanya'da yaşayan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin'deki soykırımına karşı çıkan bir grup vatandaşın da destek verdiği inisiyatifte söz konusu siyasi partiler, Sanchez'e iletilmek üzere hazırladıkları mektubu Meclis tutanaklarına geçirdi.

Mektupta, İsrail'e karşı "tam askeri ambargo ile siyasi ve ekonomik yaptırımların uygulanması" talep edilirken, Filistin'in yasa dışı işgali son bulana kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerin asgari seviyeye indirilmesi, ticari anlaşmaların askıya alınması gibi somut ve güçlü adımlar atılması da istendi.

Mektupta, ayrıca 1 Aralık 2024'ten bu yana Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı ve Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi olarak görev yapan İspanyol Teresa Ribera Rodriguez'e de İsrail'e ayrıcalık veren AB ile anlaşmasının iptal edilmesi için girişimde bulunması çağrısı yapıldı.