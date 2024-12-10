İspanyol Politikten Şam'a Sert Eleştiri - Son Dakika
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İspanyol Politikten Şam'a Sert Eleştiri

Podemos lideri Belarra, İsrail'in Suriye'deki istikrarsızlıktan yararlandığını ifade etti.

10.12.2024 20:46
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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Podemos partisinin lideri İone Belarra, İsrail'in "sömürge ve soykırım planını ilerletmek için Suriye'deki istikrarsızlıktan yararlandığını" belirtti.

Belarra, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, Şam dahil birçok kasabayı bombalayarak, sömürge ve soykırım planını ilerletmek için Suriye'deki istikrarsızlıktan yararlanıyor. Neredeyse hiçbir Batı medyası bunu anlatmıyor. Soykırımcılara karşı uluslararası eylemsizlik tüm insanlığı riske atıyor." ifadesini kullandı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

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