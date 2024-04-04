İspanyol şef Jose Andres: İsrail'in saldırısı doğrudan bir saldırıydı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanyol şef Jose Andres: İsrail'in saldırısı doğrudan bir saldırıydı

İspanyol şef Jose Andres: İsrail\'in saldırısı doğrudan bir saldırıydı

İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.

04.04.2024 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının "talihsiz bir hata"dan ziyade "doğrudan bir saldırı" olduğunu belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna gözyaşları içinde röportaj veren Andres, kurucusu olduğu WCK'nin 7 çalışanının İsrail hava saldırısında öldürülmesine ilişkin konuştu.

WCK konvoyunu hedef alan hava saldırısının "talihsiz bir hata" olmadığının altını çizen Andres, "Konvoyumuza yapılan hava saldırılarının talihsiz bir hata olduğunu düşünmüyorum. Bu aslında hareketleri İsrail ordusundaki herkes tarafından bilinen, açıkça işaretlenmiş araçlara yönelik doğrudan bir saldırıydı." dedi.

Andres, konvoyun Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun kontrolündeki ve ordunun uzun aramalarına tabi tutulmaksızın kimsenin içeri girişinin mümkün olmadığı bir bölgede hedef alındığını dile getirdi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden WCK çalışanlarından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Andres, daha önce Gazze'de bulunduğunu belirterek, öldürülen WCK çalışanlarından bazılarının aynı zamanda arkadaşı olduğunu söyledi.

Andres, "Zomi (Frankom), tanıyabileceğiniz en hoş insanlardan biriydi, melek gibiydi. Dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi insanları doyuran iyi kalpli bir kadındı." dedi.

"Halkını savunmak etraftaki herkesi öldürmek anlamına gelmiyor"

İsrail'in kendini savunma hakkının olduğuna inandığını belirten Andres, "Ancak halkını savunmak etraftaki herkesi öldürmek anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurgulayan Andres, ABD Başkanı Joe Biden ile dün yaptığı görüşmede bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Andres, İsrail'e, "Gazze'de hareket eden her şeyin mütemadiyen öldürülmesini durdurduğumuzdan emin olalım." şeklinde çağrıda bulundu.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Gazze, Ordu, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanyol şef Jose Andres: İsrail'in saldırısı doğrudan bir saldırıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı
    01:41 Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı

    Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, Ö.Ş. ve S.B. isimli sürücülerin kullandığı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü S.B. ve yolcu S.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

  • Van'da DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkında karar sonrası polis müdahalesi
    01:35 Van'da DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkında karar sonrası polis müdahalesi

    Van'da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki yasağa rağmen şehir merkezinde toplanan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahale etti.

  • Kocaeli Derince'de Patates Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
    01:30 Kocaeli Derince'de Patates Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan patates yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Edremit Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle iftar yaptı
    01:28 Edremit Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle iftar yaptı

    Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Odabaş, öğrencilerle sohbet ederek gelecek beklentilerini dinledi ve okul idaresi ile öğretmenlere teşekkür etti.

  • Ankara Yenimahalle'de Sanayi Bölgesinde Yangın Çıktı
    01:25 Ankara Yenimahalle'de Sanayi Bölgesinde Yangın Çıktı

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 10 saattir devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri ve iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Çevredeki vatandaşlar da güvenlik tedbirleri konusunda uyarılıyor.

  • Kahraman ve Oylum arasındaki ilişki düzelirken büyük sırlar ortaya çıkıyor
    01:09 Kahraman ve Oylum arasındaki ilişki düzelirken büyük sırlar ortaya çıkıyor

    Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar ve Sezai'nin yardımıyla doğru bildiği yanlışları düzeltir. Sezai ise Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır. İpek'in tehlikeli olduğu bir kez daha görülür ve Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşarken, ilgisi beklenmedik bir yere kayar. Mualla'nın Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri tetikte tutar ve Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi ilişkilerde dengeleri değiştirir.

  • OnePlus, AI Eraser adlı yeni yapay zeka özelliğini duyurdu
    01:09 OnePlus, AI Eraser adlı yeni yapay zeka özelliğini duyurdu

    OnePlus, telefon sektöründe geliştirdiği yapay zeka özelliği AI Eraser ile fotoğraf düzenleme konusunda önemli bir adım attı. OnePlus kullanıcıları, istenmeyen öğeleri kolayca kaldırabilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecekler.

  • General Electric, yeni ismiyle uzay çağına göz kırptı
    01:09 General Electric, yeni ismiyle uzay çağına göz kırptı

    Dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric, marka ismini değiştirerek uzay çağına göz kırptı. Yeni ismi GE Aerospace olan firma, gelecekteki projelerine dikkat çekiyor. General Electric'in yeni isim hamlesiyle uzay çağı için hazırlandığı ve büyük projelerin geleceği mesajı veriliyor.


00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:12 CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
22:27 Kadıköy’de 6 gollü çılgın maç Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-2 yendi Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi
22:20 Fenerbahçe’nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı
21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
20:39 Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 01:44:50. #1.11#
SON DAKİKA: İspanyol şef Jose Andres: İsrail'in saldırısı doğrudan bir saldırıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement