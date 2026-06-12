İspanyol Siber Güvenlik Uzmanı Müslüman Oldu - Son Dakika
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İspanyol Siber Güvenlik Uzmanı Müslüman Oldu

İspanyol Siber Güvenlik Uzmanı Müslüman Oldu
12.06.2026 10:07
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Bursa'da, Nalan Betül Sarı ile evlenen Juan Andetros, İznik'teki Ayasofya Camii'nde Müslüman oldu.

BURSA'da yaşayan Nalan Betül Sarı (26), 2 yıl önce eğitim görmek için gittiği İspanya'da tanıştığı Siber Güvenlik Uzmanı Juan Andetros (28) ile hayatını birleştirdi. Sarı sayesinde İslamiyet'i tanıyan Andetros, 2 yıllık araştırmasının ardından Müslüman olmaya karar verdi. Andetros, kelimeişehadet getirmek için ise Hristiyanlar için kutsal kabul edilen İznik ilçesindeki Ayasofya Camii'ni tercih etti.

İnegöl ilçesinde yaşayan Nalan Betül Sarı, 2 yıl önce eğitim görmek için İspanya'ya gitti. Erasmus programının ardından ülkede kariyerine devam etmek isteyen Sarı, tanıştığı Siber Güvenlik Uzmanı Juan Andetros ile oturum izni almak için evlendi. Sarı, Madrid'de, dünyaca ünlü bir kozmetik şirketinin Master Data Uzmanı olarak kariyerini sürdürmeye başlarken, çift bu süreçte hem birbirlerini hem de kültürlerini tanıdı. Sarı'nın ailesinin yaşam tarzı, gelenek görenekleri ve davranışlarından etkilenen Andetros, İslamiyet'i merak edip, araştırmaya başladı. 2 yıl süren araştırmasının ardından İslam dinini daha yakından tanımak için Türkiye'ye gelen Juan Andetros, eşinin ailesinin yaşadığı Bursa'nın İnegöl ilçesini ziyaretinde Müslüman olmaya karar verdi. İspanyol Siber Güvenlik Uzmanının tek isteği ise Hristiyanlar için kutsal kabul edilen İznik'teki Ayasofya Camii'nde kelimeişehadet getirmek oldu.

DİNİ NİKAHLARI DA KIYILDI

Eşi Nalan Betül Sarı ve ailesiyle birlikte İznik'e gelen Juan Andetros, Ayasofya Camii Müezzin Kayyımı Ahmet Harbili'nin yönettiği ihtida merasimi ile kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. İspanyol Andetros, tören sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, Sarı-Andetros çiftinin dini nikah akdi de Ayasofya Camii Müezzini Osman Çakmak tarafından gerçekleştirildi. Çakmak, merasimde yaptığı konuşmada İslam'ın barış, kardeşlik ve merhamet dini olduğunu vurgulayarak, Müslüman olan Andetros'a yeni hayatında başarı diledi.

İslamiyet hakkında uzun süre araştırma yaptığını belirten Juan Andetros, okuduğu kaynaklar, görüştüğü insanlar ve Türkiye'de edindiği tecrübeler sonucunda Müslüman olmaya karar verdiğini ifade edip, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

'GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI'

İspanya'ya dönecek olan çiftin, ilerleyen günlerde Türkiye'de de resmi nikah kıyıp, düğün yapacağı belirtilirken, ilk kez yönettiği ihtida merasimi sırasında duygusal anlar yaşandığını söyleyen Ayasofya Camii Müezzin Kayyımı Ahmet Harbili, "Pazar günü İspanyol bir kardeşimiz İslam ile şereflendi elhamdülillah. Kendisi Müslüman olmaya karar verdi, biz de kendisine burada yardımcı olduk. Ben şehadet merasimini yani ihtida merasimini gerçekleştirdim. Osman Çakmak Hocamız da dini nikahını kıydı. Ben ilk defa böyle bir merasim gerçekleştirdim. Benim için inanılmaz bir duygu. Kelimeişehadeti yani biz İspanyol kardeşimize, 'Dediklerimizi tekrar et' dediği andan itibaren, bu kardeşimiz kelimeişehadeti getirmeye başladığı andan itibaren gözyaşlarına hakim olamadı. Aynı şekilde nasıl bu İspanyol kardeşimiz duygulandıysa ben de bu kardeşimizle aynı şekilde duygulandım. Çünkü ben yaklaşık 2015'ten beri görevdeyim. 11-12 senelik müezzin kayyımı olarak görev yapıyorum. İlk defa böyle bir şey gerçekleştirdim. Ondan dolayı ben de inanılmaz duygulandım. Rabbim inşallah böyle duyguları tekrar tekrar yaşamayı nasip eylesin. Rabbim inşallah böyle güzel kardeşlerimizin sayısını artırsın. Mevla'm hidayetlerini artırsın inşallah" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kültür, Güncel, Bursa, İznik, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanyol Siber Güvenlik Uzmanı Müslüman Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nuran Rüzgar Nuran Rüzgar:
    eskiden böyle şeyler daha samimi olurdu şimdiki insanlar hepsi show yapmak için yapıyo dini nikah resmi nikah düğün hepsi gösteriş diye geliyo bana 0 0 Yanıtla
  • Melda Fazlıoğlu Melda Fazlıoğlu:
    ya bu kadar teknoloji biliyosa niye din araştırması kendi kendine yapıyo internete bak yeter 0 0 Yanıtla
  • Hale Ciftci Hale Ciftci:
    güzel bir hikaye ama işte böyle şeyler yeterli değil ya 0 0 Yanıtla
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