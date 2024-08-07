İspanyol turist askeri helikopterle kurtarıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aladağlar'da yaralanarak mahsur kalan 74 yaşındaki İspanyol turistin, askeri helikopterle kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD'dan gelen bilgi üzerine Niğde Aladağlar mevkisinde kafa travması geçiren 74 yaşındaki İspanyol dağcıyı kurtarmak için harekete geçti.

204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı, kazazedeyi Aladağlar mevkisinden alarak Adana Şehir Hastanesine taşıdı.

Paylaşımda, kurtarılma anına ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.