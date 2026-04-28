Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da 16 yaşındaki çocuk, arkadaşının babası tarafından cami kapısında darp edildi; mahkemeden takipsizlik kararı çıktı

28.04.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da 16 yaşındaki Osman İnan, arkadaşıyla tartıştıktan sonra aynı gün camiye giderken arkadaşının babası Şahan M. tarafından defalarca yumruklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda mahkeme takipsizlik kararı verdi. Aile karara itiraz etti.

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 18 Şubat'ta 16 yaşındaki Osman İnan ile arkadaşı Ömer Faruk M. arasında sözlü tartışma yaşandı. İnan, arkadaşının küfür ettiğini iddia ederek onu kovaladı, olay sona erdi. Aynı gün akşam İnan, camiye namaz kılmaya giderken arkadaşının babası Şahan M. ile karşılaştı. Şahan M., İnan'ı cami kapısında defalarca yumrukladı, ardından evine kadar götürüp hakaret ve tehditlerde bulundu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi, İnan ve ailesi ifade verdi. Yaklaşık 2 ay sonra dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Aile karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Darp edilen Osman İnan, "Okula giderken arkadaşım yanıma geldi ve küfür etmeye başladı. Ben de onu kovaladım. Akşam camiye giderken babası beni yakalayıp yumrukladı. Yüzüm kanlar içindeydi. Bu olaydan sonra psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. Okula ve camiye giderken çok korkuyorum. Şahıs evimin etrafında dolaşıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Dede Yaşar Çınar, "Torunumla namaza gittik, ben içeri girerken o dışarıda torunumu dövmüş. Ağzını burnunu kanatmış. Polise haber verdik, darp raporu aldık. Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Bu çocuğun ölmesi mi gerekiyordu? Ben onu 15 günlükken yanıma aldım, büyüttüm. 16 yaşındaki öksüz bir çocuk bu şekilde dövülmez" diye konuştu. Anneanne Fatma Çınar ise "Dışarıdaki gürültüyü duyunca kapıyı açtım, çocuğu dövmeye devam ediyordu. Bağırdım, bana da bağırdı. Çok üzüldüm, psikolojim altüst oldu. Çocuk geceleri kabuslar görüyor. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Osman İnan, Isparta, Güncel, Çocuk, Cami, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:05:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.