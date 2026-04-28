Isparta'da 16 yaşındaki çocuk, arkadaşının babası tarafından cami kapısında darp edildi; mahkemeden takipsizlik kararı çıktı

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 18 Şubat'ta 16 yaşındaki Osman İnan ile arkadaşı Ömer Faruk M. arasında sözlü tartışma yaşandı. İnan, arkadaşının küfür ettiğini iddia ederek onu kovaladı, olay sona erdi. Aynı gün akşam İnan, camiye namaz kılmaya giderken arkadaşının babası Şahan M. ile karşılaştı. Şahan M., İnan'ı cami kapısında defalarca yumrukladı, ardından evine kadar götürüp hakaret ve tehditlerde bulundu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi, İnan ve ailesi ifade verdi. Yaklaşık 2 ay sonra dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Aile karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Darp edilen Osman İnan, "Okula giderken arkadaşım yanıma geldi ve küfür etmeye başladı. Ben de onu kovaladım. Akşam camiye giderken babası beni yakalayıp yumrukladı. Yüzüm kanlar içindeydi. Bu olaydan sonra psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. Okula ve camiye giderken çok korkuyorum. Şahıs evimin etrafında dolaşıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Dede Yaşar Çınar, "Torunumla namaza gittik, ben içeri girerken o dışarıda torunumu dövmüş. Ağzını burnunu kanatmış. Polise haber verdik, darp raporu aldık. Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Bu çocuğun ölmesi mi gerekiyordu? Ben onu 15 günlükken yanıma aldım, büyüttüm. 16 yaşındaki öksüz bir çocuk bu şekilde dövülmez" diye konuştu. Anneanne Fatma Çınar ise "Dışarıdaki gürültüyü duyunca kapıyı açtım, çocuğu dövmeye devam ediyordu. Bağırdım, bana da bağırdı. Çok üzüldüm, psikolojim altüst oldu. Çocuk geceleri kabuslar görüyor. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.