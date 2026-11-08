Serik\'te kansere yenik düşen torunun ardından Isparta\'daki babaanne de aynı gün vefat etti

Serik'te kansere yenik düşen torunun ardından Isparta'daki babaanne de aynı gün vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören 36 yaşındaki Naime Tekin, 7 Kasım'da Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan, torunuyla aynı adı taşıyan 87 yaşındaki babaanne Naime Tekin de Isparta'da aynı gün hayatını kaybetti. Torun Serik'teki Kırbaş Mezarlığı'nda, babaanne ise Isparta'da bugün defnedilecek.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaşayan torunu Naime Tekin'in (36) ölüm haberini alan Isparta'daki babaanne Naime Tekin (87) de aynı gün hayatını kaybetti.
1 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Serik'in Kırbaş Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Naime Tekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede 7 Kasım'da yaşamını yitirdi.
ACI HABERİ ALAN BABAANNE DE HAYATA VEDA ETTİ
Isparta'da yaşayan babaanne Naime Tekin, torununun ölüm haberini alınca aynı gün hayatını kaybetti.
Babaanne ve torununun cenazeleri bugün toprağa verilecek. Naime Tekin, Serik'teki Kırbaş Mezarlığı'nda, babaanne Naime Tekin ise Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: DHA
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