Isparta'da baraj göletinde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da baraj göletinde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Isparta\'da baraj göletinde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Isparta'da baraj suyunun tahliye edildiği gölete giren 13 yaşındaki Ceren Gökboyun, boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Gökboyun, hastanede kurtarılamadı. Ceren Gökboyun'un cenazesi bugün defnedilecek.

10.07.2024 12:49
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ISPARTA'da baraj suyunun tahliye edildiği gölete giren Ceren Gökboyun (13), boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Gökboyun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün Ayazmana Mahallesi'ndeki Darıderesi Barajı göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla baraj mevkisine giden Şehit Ramazan Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ceren Gökboyun, serinlemek için kıyafetleriyle baraj suyunun tahliye edildiği gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Gökboyun'u gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ceren Gökboyun, halatla kurulan sedyeyle ambulansa taşındı. Haberi alan baba İsmail Gökboyun da olay yerine geldi. Ambulansa konulan kızının yanına binen İsmail Gökboyun büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinde müdahalesi yapılan Ceren Gökboyun, götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceren Gökboyun'un cenazesi, bugün toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Isparta'da baraj göletinde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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