Isparta'da Deve Kuşu ve Cep Telefonu Takası - Son Dakika
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Isparta'da Deve Kuşu ve Cep Telefonu Takası

İsparta'da bir vatandaş, 25 bin TL'ye satılık deve kuşunu sıfır cep telefonuyla takas ediyor.

20.11.2024 18:00
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Sahibinden cep telefonuyla takaslı deve kuşu

Isparta'da bir vatandaş, 7 aydır beslediği deve kuşunu 25 bin TL'ye satışa koydu, sıfır cep telefonuyla da takas edilebileceğini söyledi

Yavruyken aldığı deve kuşu 'dev' oldu, cep telefonu takasıyla ilana koydu

"Etinin çok faydalı olduğunu duydum. Farklı tatları denemek istedim, ancak yer sorunu nedeniyle satışa karar verdim"

ISPARTA - Isparta'da ilan sayfası ve sosyal medyadan verilen bir takas ilanı görenleri şaşkına çevirdi. 7 aydır beslediği deve kuşunu 25 bin liraya satışa koyan bir vatandaş ilanın açıklama kısmına 'sıfır marka cep telefonu ile takas olur' yazarak ilginç bir alışveriş yöntemine imza attı.

Isparta'nın Sav kasabasında yaşayan Şükrü Altuğ, 7 aydır beslediği deve kuşunu, yer sıkıntısı yaşayınca satma kararı aldı. Altuğ, 1 aylık yavruyken aldığı ve 7 ayda oldukça büyüyen deve kuşunu sosyal medya ve sahibinden.com üzerinden 25 bin TL'ye satışa çıkardı. Açıklama kısmına '1 aylıkken aldım. Yer sorunundan dolayı satıyorum" yazan Altuğ, deve kuşunu paranın yanı sıra cep telefonuyla da takasa girebileceğini yazdı.

Altuğ, bu ilginç teklifi, ticaretin hızlanmasını sağlamak ve satışın kolaylaşmasını temin etmek amacıyla sunduğunu belirtti. Deve kuşunun satışı ve belirlenen fiyat sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"Beslediğim hayvanları yiyebiliyorum"

Şükrü Altuğ, deve kuşunu yaklaşık 7 ay önce sosyal medya aracılığıyla bulup, otobüsle Isparta'ya getirdiğini .söyledi. İlk geldiğinde küçük bir kolide taşınan deve kuşunun, zamanla büyüyüp geliştiğini belirten Altuğ, bu süre zarfında hayvana büyük özen gösterdiğini ifade etti. Altuğ, "Normalde çoğu hayvanı besliyorum. Daha sonra deve kuşu almak istedim. Beslediğim hayvanları kesip yiyebiliyorum. Buna istinaden farklı tatları denemek istedim, ancak yer sorunu nedeniyle satışa karar verdim" dedi.

"Çok duygusal bir hayvan"

Deve kuşunun özelliklerine de değinen Altuğ, bu türün 40-50 yıl yaşam süresine sahip olduğunu ve saatte 70 kilometreye kadar koşabildiğini söyledi. Altuğ, "Etinin çok faydalı olduğunu duydum. Yavruyken yeğenimin peşinden kuzu gibi koşuyordu. Çok duygusal bir hayvan, kapıdan dışarı çıkardığımda tekrar geri geliyor" diye konuştu.

"Sıfır telefonla takas"

Deve kuşunu ticari amaçla değil, hobi olarak beslediğini belirten Şükrü Altuğ, hayvanın satışında farklı bir yöntem denediğini dile getirdi. "Bu satış ilanına sıfır telefonla takas seçeneği sundum çünkü ticaretin hızlanmasını ve satışın kolaylaşmasını istedim" diyen Altuğ, ilanın sosyal medya üzerinde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altuğ, ayrıca yurtdışından gelen telefon takası tekliflerinin de olduğunu belirtti.

"Neşeli Deve Kuşu, aileyi mutlu ediyordu"

Şükrü Altuğ'un yeğeni Sait Altuğ, deve kuşunun oldukça neşeli ve dans etmeyi seven bir hayvan olduğunu belirterek, "İlk geldiğinde çok heyecanlandık, hayvan bizimle çok iyi anlaşıyordu. Dans etmesi ve neşeli halleri bizi mutlu ediyordu. Ama yer sorunumuz nedeniyle satışa çıkardık. İleride daha büyük bir alanımız olursa tekrar almak isteriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Isparta'da Deve Kuşu ve Cep Telefonu Takası - Son Dakika

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