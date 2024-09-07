Isparta'da Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

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Isparta'da çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde Hasan Kabalak (18) ile Sadık Enes Aydemir (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Aydemir, Kabalak'ı sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Kabalak, kurtarılamadı.

Polis, şüpheli Aydemir'i gözaltına aldı.