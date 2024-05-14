Isparta\'da Üniversite Öğrencileri Gazze\'ye Tepki Göstermek İçin Çadır Kurdu

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Isparta'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla kampüse "Gazze çadırı" kurdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, kampüste kurulan çadırın önünde bir araya geldi. Öğrenciler ve akademisyenler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal da kurulan çadıra gelerek öğrencilere destek verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Isparta İl Temsilcisi Furkan Tulu, İsrail saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Filistin nöbeti tuttuklarını söyledi.

Isparta halkını Filistin konusunda bilinçlendirmek için kent merkezinde Gazze çadırı kurduklarını ifade eden Tulu, "Filistinlileri unutturmamayı sağladık. Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'daki üniversitelerde yapılanları eylemleri gördükçe biz Türkiye'deki Müslümanlar olarak kendi şuurumuzun onlardan daha eksik olduğunu gördük." diye konuştu.

Üniversite kampüsünde tüm sivil kuruluşları ve üniversite kulüpleri işbirliğiyle çadır kurulduğunu belirten Tulu, "Üniversite öğrencileriyle birlikte Filistin nöbetini kampüste sürdürmeyi amaçlıyoruz. Filistin'de ne zaman zulüm biter, davamız nihayete ermiş olur." ifadelerini kullandı.