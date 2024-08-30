Isparta'da yalnız yaşayan Kadir amca aracını şehit ve gaziler derneğine bağışladı - Son Dakika
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Isparta'da yalnız yaşayan Kadir amca aracını şehit ve gaziler derneğine bağışladı

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85 yaşındaki Kadir Öztürk, Isparta'da yalnız yaşadığı otomobilini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışladı. Kadir amca, dedelerinin de şehit ve gazi olduğunu belirterek vatan için çalışmış olanlara bağış yapmanın kendisi için anlamlı olduğunu söyledi. Dernek başkanı Ali Savcı, Kadir amcanın bağışının dernek için gurur verici olduğunu ve diğer illere de örnek olduğunu belirtti.

30.08.2024 19:34
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Isparta'da yalnız yaşayan Kadir amca aracını şehit ve gaziler derneğine bağışladı

85 yaşındaki Kadir amcadan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anlamlı bağış

ISPARTA - Isparta'da yalnız yaşayan Kadir Öztürk otomobilini şehit aileleri ve gaziler derneğine bağışladı. Kendisinin de şehit torunu olduğunu söyleyen Kadir amca "Vatan için çalışmışlar, savaşmışlar ben bunlara değil de kime bağışlayacağım" dedi.

Isparta'da Doğancı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kadir Öztürk kendi imkanlarıyla satın aldığı 2000 model Fıat marka otomobilini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta şubesine bağışladı. Dernek tarafından kendisine teşekkür plaketi verilen Kadir Öztürk dedelerinin de şehit ve gazi olduğunu belirterek "Dedelerimin biri şehit, diğeri gazi, vatan için çalışmışlar, savaşmışlar ben bunlara değil de kime bağışlayacağım. Elimden geldiğince yardım yapacağım. İnşallah güle güle kullanırlar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Gazze için 4 bin 500 Euro bağış yaptığını söyleyen Kadir amca duygusal anlar yaşayarak "Onlar açken, biz tok gezemeyiz. Çoluk çocuk şehit düşüyor. Elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Bankaya 5 bin Euro yatırmıştım, 4 bin 500 Euro'sunu gönderdim bana Allah razı olsun deseler yeterli. Çocuklar ölüyorlar, ellerinde tencere aç susuz geziyorlar. Su yok, yemek yok savaş bir yandan devam ediyor. Acımazsızlar, kıyım yapıyorlar" açıklamalarında bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çifte gurur yaşadığını söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta şube başkanı Ali Savcı "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yanı sıra bizim için derneğimiz adına da bir gurur günü. Geçen hafta amcamızın derneğe aracını bağışlayacağını duyduğumuzda hepimiz gururlandık, sevindik ve mutlu olduk. Amcamızla noter işlemlerini ve rapor işlemlerinden sonra hem derneğimizi ziyaret etmesini hem de yaşadığımız yeri, bizim için de ikinci evimiz olarak kabul ettiğimiz dernek binamızı görmesini ve bu konuyla alakalı daha bir güven kazanmasını istedik. Geldi gördü noter işlemlerinden sonra aracımızı aldık, teslim aldıktan sonra da amcamızı dernek binamızda misafir ettik. O an için duygu dolu anlar yaşandı, hem amcamız adına hem derneğimiz şehit aileleri ve gaziler adına" şeklinde konuştu.

-Kadir amca diğer illerimiz de örnek oldu"

Konuşmasının devamında Kadir Öztürk'e teşekkürlerini ileten Başkan Savcı "Bunu dernek üyelerimizle paylaştığımızda da böyle bir duyarlı vatandaşların olduğunu halen daha bizlere destek verdiğini görmüş oldular. Dernek olarak hiçbir zaman talep eden değil, kabul eden bir dernek olma bilinciyle her zaman yaşadık. Kadir Öztürk amcamız Doğancı Mahallesi sakinlerinden, şimdiye kadar tek başına yaşamış. Böyle bir kararı almasına sebep de demek ki diyoruz ki derneğimiz adına güzel işler başarmışız birilerinin dikkatini çekmişiz oldukça bizler için de güzel yakışır ve yarışır hizmet binamıza da bir aracımızda olmuş oldu. Bu konuyu genel başkanımızla da paylaştıktan sonra da diğer illerimize de bu tarz duyarlı vatandaşlarımız da emsal olmuş oldu. Kadir amcamızdan Allah razı olsun ben de derneğimiz şehit aileleri ve gaziler adına çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Rabbim ondan razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Kadir Öztürk, Türkiye, Isparta, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da yalnız yaşayan Kadir amca aracını şehit ve gaziler derneğine bağışladı - Son Dakika


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