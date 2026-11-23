Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Çolak, yıllarca çam ağaçlarını el emeğiyle oyarak "senek" adı verilen geleneksel su testilerini yaptı. Ancak ilerleyen yaşı nedeniyle "5 bin lira" da teklif edilse senek oyamayacağını anlatan Çolak, "Bu iş bitti" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Çolak, çam ağacından el emeğiyle yaklaşık 15 yıl boyunca "senek" olarak adlandırılan su testileri yaptı. Eskiden köylerde tarla ve evlerde su taşımak için kullanılan seneklere plastik bidonların yaygınlaşmasıyla ilgi azalırken, Çolak mesleği kendisinden sonra sürdürecek kimsenin olmadığına dikkati çekti.

"BEN DE ÖLDÜM MÜ, BUNU YAPAN YOK"

Çolak, ANKA Haber Ajansı muhabirine, günlerini evde geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Benden başka yapan kişi yok, hiç kimse yapamaz bunu. Bu iş bitti. Şu anda sabah kalkıyor, biraz Kur'an okuyorum. Ondan sonra kahvaltımı yapıyorum. Pijamaları çıkarmadan akşama kadar da yatıyorum. Yaş 82. Yapacak bir işimiz yok artık bundan sonra. Allah'a şükrediyoruz. Allah ne verirse onu yiyoruz, yatıyoruz. Ahireti bekliyoruz. Böyle vakit geçiriyoruz."

"BUNUN SUYU AKŞAMA KADAR BUZ GİBİ KALIR"

Seneklerin geçmişte köy yaşamının önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu anlatan Çolak, plastik bidonların yaygınlaşmadığı dönemlerde bu ürünlerin özellikle tarlalarda su taşımak için kullanıldığını söyledi.

Çolak, "Eskiden bidon yoktu. Tarlalarda, evde, şurada, burada testi olarak kullanıyorduk. Bunun suyunu içerdik yani. Başka bir şeye yaramaz bu. Suyunu içeriz" dedi.

Çam ağacından yapılan seneklerin en önemli özelliğinin suyu serin tutması olduğunu ve güneş altında çalışan köylülerin su ihtiyaçlarını bu testilerle karşıladığını anlatan Çolak, "Bundaki su, akşama kadar buz gibi durur" diye konuştu.

"HER ÇAM AĞACINDAN OLMUYOR"

Senek yapımında kullanılacak ağacın özelliklerine de değinen Çolak, her çam ağacının testi yapımına uygun olmadığını söyledi. Ağacın düzgün, ak ve budaksız olması gerektiğini belirten Çolak, budaklı ağaçların oyulmasının daha zor olduğunu ifade etti.

Senek yaparak geçimini sağladığı dönemlerde günde 8 ürün yaptığını belirten Çolak, çevre köylerden de insanların senek almak için Kozca köyüne geldiğini anlattı.

"5 BİN LİRA VERSELER DE YAPAMAM"

Senek yapımının artık köyde unutulduğunu belirten Çolak, kendisinden ürün isteyenler olmasına rağmen ilerleyen yaşı nedeniyle talepleri karşılayamadığını söyledi.

Kendisinden senek yapmasını isteyenlerin para teklif ettiğini ancak artık elinin bu işe yatmadığını dile getiren Çolak, "Çok dediler bana, 'Denesene, bin lira verelim bir tane yapıver' diye. Beş bin lira mesela, yapamam amcam. Tamam, o bitti" diye konuştu.