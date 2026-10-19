Isparta Sütçüler'de iki gün mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibi kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta Sütçüler'de iki gün mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibi kurtarıldı

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Isparta Valiliği, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibinin 18 Ekim 2026 akşamı saat 21.30 itibarıyla kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılanların rutin sağlık kontrolleri için Sütçüler Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

RUTİN KONTROL İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 10 kişilik İHH ekibi sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Ekim 2026 tarihinde Sütçüler ilçemiz Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 10 vatandaşımızın tamamı, bu akşam saat 21.30 itibarıyla ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kurtarılmış ve rutin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Sütçüler Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. İki gün boyunca arama ve kurtarma çalışmalarına büyük bir gayretle destek veren Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Hatay, İzmir, Kastamonu ve Konya AFAD ekiplerine; Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerine, sivil toplum kuruluşlarına, Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na, Sütçüler Belediyesine ve kıymetli yöre halkımıza teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İHH camiasına baş sağlığı ve sabır diliyor; kurtarılan 13 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Nurettin ARKAN/ ISPATA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Isparta Sütçüler'de iki gün mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibi kurtarıldı - Son Dakika
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