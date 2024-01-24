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Isparta Valisi Aydın Baruş, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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Isparta Valisi Aydın Baruş, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

Isparta Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Baruş, farklı kategorilerde çekilen fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı. Deprem ve Gazze saldırılarına dikkat çeken Baruş, yaşanan acıların ve katliamların fotoğraflarını görünce duygulandığını ifade etti.

Isparta Valisi Aydın Baruş, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı
24.01.2024 - 13:15,  Güncelleme: 13:16
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Isparta Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları makamında inceleyen Baruş, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" oyladı.

Baruş, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Altuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Montesar Alsawaf'ın "Masumiyet" fotoğraflarını seçti.

Baruş, 2023'ün Türkiye açısından zor bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Depremlerde yaşanan acılar, milletimizin belleğinde derin izler bıraktı. Depremde o manzaralara şahit olmak moral bozucuydu. Devletimizin süratli bir müdahalesiyle deprem yaşayan vatandaşlarımızın kurtarılması hem de yaşam şartlarının iyileştirilmesi, geçici ihtiyaçların giderilmesi yönünde çok büyük gayretler sarf edildi." dedi.

Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafları görünce o günü tekrar hatırladığını belirten Baruş, "Milletimizin umudunu yeşertecek çocukların kurtarılması güzel fotoğraftı. 2023 büyük bir katliamın başlangıcı. 7 Ekim'de Gazze'de İsrail'in vahşi saldırıları başladı, halen de devam ediyor. Saldırılarda katliamlarda çok iç acıtıcı, elem verici fotoğraflar görüyoruz. Çocukların hiç acımadan katledildiğine şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Isparta Valisi Aydın Baruş, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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