İsrail 13 Filistinli esiri serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail 13 Filistinli esiri serbest bıraktı

25.06.2026 19:55
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İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 13 Filistinli esiri serbest bıraktı.

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 13 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada, esirlerin Filistin Kızılayı ekiplerince Gazze'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak kentin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Serbest bırakılanların isimlerine ve sağlık durumlarına dair ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, Kızılhaç Komitesinin, 2023 yılından bu yana serbest bırakılan 2 bin 500'den fazla Filistinli esirin nakline yardımcı olduğu kaydedildi.

Komite, birçok Filistinli ailenin, alıkonulan akrabaları hakkında herhangi bir bilgi alabilmek için bekleyişte olduğunu ve tüm Filistinli esirleri ziyaret etme imkanının yeniden sağlanması için İsrailli yetkililerle görüşmeye devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail 13 Filistinli esiri serbest bıraktı - Son Dakika

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