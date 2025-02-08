İsrail, 183 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, 183 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda 183 Filistinli esir serbest bırakıldı.

08.02.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

???????Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyları, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye doğru yola çıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin Gazze'ye geçtiğini, 7'sinin ise ülke dışına çıktığını bildirdi.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alınakonulan 111 esir de serbest bırakıldı.

Filistinli 42 esir Ramallah'a ulaştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden Kızılhaç yetkililerine teslim edilen 42 Filistinli esir Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

Filistinliler, esir takasının beşinci turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

İsrail ordusu, esir takaslarının ilk dört turunda olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Bölgede toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'a ulaşırken esirlerin serbest bırakılmasını kutlamak için toplanan Filistinlilerin oluşturduğu kalabalık sebebiyle zaman zaman ilerlemekte zorluk yaşadı.

Serbest bırakılan esirler, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Esirler araçlardan tekbirler eşliğinde indirilerek omuzlarda sağlık kontrolünden geçmek üzere Ramallah Belediyesi'ne ait merkeze girdi.

Gazze'deki 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı

Hamas'ın Gazze'deki biri Almanya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 183 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Öte yandan İsrail ordusunun, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının kutlanmasını önlemek için Batı Şeria'da evlere baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 183 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:31 VAR’da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig’de iptal edilen bu golü konuşuyor VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
18:22 Ankara’da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
17:57 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
14:22 Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’da deprem etkisi yarattı Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
23:01 Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü
22:48 Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
22:47 Trump’ın tepkisi bomba Time, Musk’ı başkanlık koltuğuna oturttu Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu
22:18 Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye’den destek istedi Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi
22:03 Bolu Kartalkaya Yangın Faciası Soruşturmasında Son Durum: 22 Tutuklu Bolu Kartalkaya Yangın Faciası Soruşturmasında Son Durum: 22 Tutuklu
21:35 Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 19:00:37. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, 183 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.