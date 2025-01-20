Güncel

RAMALLAH, 20 Ocak (Xinhua) -- Hamas'ın Gazze'de tuttuğu 3 rehineyi İsrail'e teslim etmesinin ardından İsrail, 90 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Görgü tanıkları ve yerel Filistinli kaynakların bildirdiğine göre serbest bırakılacak esirlerin listesinin yayımlanmasının ardından pazartesi günü yerel saatle 01.00'de çok sayıda otobüs, Batı Şeria'da Ramallah'ın batısında bulunan Ofer hapishanesinden yola çıktı.

Hamas'la bağlantılı Tutuklu Medya Ofisi, listeler konusunda anlaşmanın sağlanmasının ardından serbest bırakma sürecinin başladığını teyit etti.

Açıklamada Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait otobüslerin kadın ve erkek mahkumları Ofer hapishanesinden Filistin Yönetimi kontrolündeki bölgelere taşıdığı belirtildi.

Mahkumların akrabalarının da aralarında bulunduğu yüzlerce Filistinli, serbest bırakılan mahkumları karşılamak için hapishane yakınında toplandı.

Öte yandan İsrail güçlerinin, bazı gazeteci ve Filistin vatandaşlarına saldırıp kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullanması üzerine hapishane yakınında gerginlik yaşandı.

Salıverilen 90 kişi arasında Doğu Kudüslü kadınlar ve 18 yaşından küçük çocuklar bulunuyor.

Mahkumlar, İsrail ve Hamas arasında yapılan ve pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bırakıldı.