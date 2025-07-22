İsrail, ABD'nin UNESCO'dan Çekilmesini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
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İsrail, ABD'nin UNESCO'dan Çekilmesini Memnuniyetle Karşıladı

22.07.2025 17:49
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İsrail, ABD'nin UNESCO'dan çekilme kararını adil davranış için doğru bir adım olarak değerlendirdi.

İsrail, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) çekileceği haberlerini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin UNESCO'dan çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun, "İsrail'e BM'de adil biçimde davranılmasını sağlamak için doğru bir adım olduğunu" savundu.

İsrail'in BM içinde "ayrım gördüğünü" ileri süren Saar, İsrail'e karşı "ayrımcılık yapıldığını" savunduğu "çok uluslu arenada ABD'ye liderlik ve desteği için" teşekkür etti.

İsrail, 2019'da UNESCO'dan resmi olarak ayrılma kararı almıştı.

ABD'nin, UNESCO'dan gelecek yıl sonu ayrılacağı bildirilmişti. Associated Press'in (AP) haberine göre, UNESCO'da "İsrail karşıtı önyargılar" çekilme kararında gerekçe gösterilmişti.

Çekilme kararı, Aralık 2026 sonunda yürürlüğe girecek.

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin de ABD'nin çekilme kararını doğruladığı aktarılmıştı.

Trump çekti, Biden dahil oldu

Böylelikle ABD, Başkan Donald Trump döneminde iki, örgüt tarihinde üçüncü kez UNESCO'dan çekilmiş olacak.

ABD, Trump'ın ilk dönemine denk gelen 2017'de UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle çekilmişti.

2021-25'e denk gelen Joe Biden yönetiminde ABD yönetimi 2023'te yeniden UNESCO'ya dönmüştü.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Paris merkezli UNESCO, BM'nin küresel eğitim, bilim ve kültür faaliyetlerine odaklanıyor.

İlk çıkış 1984'te

ABD ilk kez, 1981-1989 yılları arasındaki Başkan Ronald Reagan döneminde, 1984'te UNESCO'dan çekilmişti.

O dönem alınan kararın gerekçesinde örgütün, "ele aldığı hemen hemen her konuyu gereksiz yere siyasallaştırdığı, özgür bir topluma, özellikle de özgür piyasaya ve özgür basına karşı düşmanlık sergilediği ve bütçesinde sınırsız bir genişlemeye gittiği" belirtilmişti.

ABD, George W. Bush başkanlığında, 2003 yılında UNESCO'ya yeniden katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, ABD'nin UNESCO'dan Çekilmesini Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

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