İsrail Acil Bütçe Onayladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran'a karşı savaş için 827 milyon dolarlık acil bütçe tahsis etti. Üretim ve tedarik artacak.

(ANKARA) - ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın üçüncü haftasına girerken; İsrail, askeri ihtiyaçlar ve alımlar için 827 milyon dolarlık acil bütçe tahsisini onayladı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin aktardığına göre, 2,6 milyar şekellik paket, kabine bakanları tarafından hafta sonunda yapılan bir toplantıda onaylandı. Bütçenin, "güvenlik alımları ve acil ihtiyaçların karşılanması" için kullanılacağı belirtilirken; konuya ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

İsrail Finans Bakanlığı'nın bakanlara gönderdiği belgede, "çatışmaların yoğunluğu göz önüne alındığında, ek bütçe tahsisinin gerekli olduğu" belirtildi. Belgeye göre, "cephane alımı, gelişmiş silah sistemlerinin tedariki ve kritik muharebe stoklarının yenilenmesi gibi operasyonel ihtiyaçları karşılamak için acil ve derhal bir adım" atılmış oldu.

Fonların devlet bütçesinden çekileceği belirtilirken, toplam 222 milyar dolarlık bütçenin 12 Mart Peşembe günü hükümet tarafından onaylandığı ve 31 Mart Salı gününe kadar Knesset'in de kabul etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 16:41:52. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.