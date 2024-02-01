İsrail, Alzheimer hastası kadını 2 ay hapiste tuttu

İsrail güçlerinin, Gazze'de Alzheimer hastası 82 yaşındaki bir kadını "yasa dışı savaşçı" olduğu iddiasıyla 2 ay hapiste tuttuğu bildirildi.
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Fahamiya Halidi isimli Alzheimer hastası kadın, İsrail bombardımanında El Zeytun Mahallesi'ndeki evini terk ederek sığındığı okulda Aralık ayı başında İsrail güçlerince alıkonuldu.
Haberde, Gazze'de alıkonulan Halidi'nin İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesi'nde 2 ay boyunca tutulduğu, 19 Ocak'ta "yasa dışı savaşçı" olarak değerlendirilen diğer 5 kadınla serbest bırakıldığı bildirildi.
İsrailli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü'nden bir avukatın 27 Aralık'ta Halidi ile görüşme talebi hapishane yönetimince reddedilirken sonrasında gelen itiraz üzerine yaşlı kadın serbest bırakıldı.
Çocukları yurt dışında yaşayan Halidi'yle ilgilenen bakıcının da alıkonduğu ve halen İsrail hapishanesinde tutulduğu kaydedildi.
Aynı hapishanede tutulan ve serbest bırakılan Gazzeli bir kadınının anlattığına göre, yürümekte zorluk çeken ve tekerlekli sandalye kullanan Halidi, hapishane revirine zaman zaman elleri kelepçeli olarak götürüldü.
Serbest bırakılan Halidi'nin hapishanedeki yaşlı ve hasta tek kadın olmadığı belirtildi.
Serbest bırakılan Gazzelilerden biri, 6 Gazzeli kadın ve 18 erkeğin Kerem Ebu Salim (Keerem Şalom) Sınır Kapısı yakınlarına götürüldüklerini ve uzaklaşmaya başladıklarında da İsrail askerlerinin onlara ateş açtığını belirtti.
Kerem Ebu Salim Kapısı'nın Filistin tarafında serbest bırakılan mahkumların kabul edildiği UNRWA çadırına gönderilen Halidi'nin oradan Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki bir hastaneye yollandığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.
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