İsrail Ambulansa Saldırdı: 3 Sağlık Çalışanı Öldü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Tahran'da İran Kızılayına ait ambulansa düzenlediği saldırı sonucu 3 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Bekayi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in ambulansa saldırı düzenleyerek "sava suçu" işlediğini vurgulayan Bekayi, saldırı sonucu 3 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Bekayi, Cenevre Sözleşmelerine göre, sağlık görevlileri, tıbbi personel ve ambulans gibi sağlık araçlarına saldırmanın yasak ve bu tür eylemlerin savaş suçu olduğunu hatırlattı.

İranlı Sözcü, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, BM şartları uyarınca sorumluluğu gereği derhal harekete geçmeli, saldırganlığı durdurmalı ve daha fazla suçun işlenmesini önlemelidir." dedi.