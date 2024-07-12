İsrail askeri, Hizbullah saldırısında öldü - Son Dakika
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İsrail askeri, Hizbullah saldırısında öldü

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ının düzenlediği insansız hava aracı saldırısında yaralanan askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik son haftalarda artmaktadır.

12.07.2024 09:29
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İsrail ordusu, Lübnan Hizbullah'ının perşembe günü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda yaralanan askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, Hizbullah'ın dün düzenlediği hava saldırısında yaralanan başçavuş rütbesindeki bir askerin öldüğünü duyurdu.

Öte yandan, İsrail ordusu, Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yapılan atışın açık araziye düştüğünü buna karşılık topçu birliklerinin Suriye'nin Tesil bölgesindeki askeri mevzileri vurduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askeri, Hizbullah saldırısında öldü - Son Dakika

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